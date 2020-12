Benny, mesaj emotionant pentru toti romanii! "Ma opresc si imi vorbesc in engleza, dar casa mea e Romania!" Postarea care a strans mii de like-uri in mai putin de o ora!

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei.

Sportivul roman a postat pe Facebook un mesaj emotionant pentru toti romanii. Benny a scris printr-un mesaj faptul ca i se intampla ca lumea sa-l mai opreasca pe strada si sa creada ca e un strain. Sportivul a tinut sa le multumeasca tuturor persoanelor care l-au sustinut si nu numai, spunand ca Romania va ramane mereu casa sa. Postarea a facut in mai putin de o ora aproape patru mii de like-uri.

"Uneori lumea ma opreste pe strada si imi vorbeste in engleza, crezand ca sunt din alta tara, dar casa mea a fost, este si va fi Romania. Aici m-am nascut, aici am crescut si tot aici vor locui si copiii mei. Prin venele mele curge sange romanesc, iar inima mea este 100% a Romaniei. Oriunde voi ajunge in cariera, voi spune cu mandrie ca sunt roman si voi vorbi la superlativ despre tara mea. Multumesc pentru tot, patria mea! Victoria asta nu e este doar a mea, este a Romaniei!", a scris Benny Adegbuyi pe Facebook.

Catalin Morosanu, un alt fost mare luptator, i-a lasat un comentariu la postare lui Benny, caruia luni seara chiar i-a oferit un cadou surpriza.

"Suntem mandri de tine, Benny! Ai reusit o performanta incredibila. Nu doar un discurs frumos, dar ai si demonstrat caracter. Bravo!", a scris Morosanu.