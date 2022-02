Elina Svitolina imploră: „Vă rugăm, ajutați-ne să oprim războiul. Inima mea sângerează”

Cea mai bună jucătoare de tenis a Ucrainei își continuă strigătele disperate de ajutor pe rețelele sociale. Elina Monfils, fostă Svitolina a afirmat că „inima sa sângerează,” în auzul bombardamentelor lansate asupra capitalei, Kiev.

În prima zi a atacurilor rusești din Ucraina, Elina Svitolina a lăsat de înțeles pe rețelele sociale că plânge și că nu poate cuprinde sensul izbucnirii acestui conflict.

„Inima mea sângerează. Încă o noapte terifiantă, lipsită de somn pentru poporul ucrainean. VĂ RUGĂM AJUTAȚI-NE SĂ OPRIM RĂZBOIUL,” a scris Elina Svitolina pe Twitter.

Sergiy Stakhovsky și Alexandr Dolgopolov s-au alăturat și ei mișcării de conștientizare făcute de diverși sportivi ucraineni, cu privire la războiul din Ucraina, transmițând cetățenilor „lumii libere” că mai au puțin timp pentru a fugi din calea războiului.

My heart is bleeding… Another sleepless and terrifying night for Ukrainian people.. PLEASE HELP US TO STOP THE WAR ???????????????????????? #nowarinukraine #ukraine pic.twitter.com/3JnLXZXdnV