Halucinant: aproape să o bată pe Svitolina, dar i s-a făcut rău. Medicii au scos-o de pe teren în fotoliu rulant

Final nefericit în partida Elina Svitolina vs. Harmony Tan, desfășurată pe Arena Margaret Court în a treia zi de concurs la Australian Open.

După 2 ore și 7 minute de joc, la scorul de 6-3, 5-7, 5-1 pentru sportiva din Ucraina, Harmony Tan a cerut intervenția medicilor. Franțuzoaica (24 de ani, 107 WTA) s-a retras din meci și a părăsit suprafața de joc într-un scaun cu rotile.

„E groaznic să vezi jucători rănindu-se în timpul meciurilor. Îi doresc lui Harmony o recuperare grabnică,” a scris Elina Svitolina pe Twitter.

Elina Svitolina o va întâlni pe Victoria Azarenka în capul de afiș al turului 3

Organizatorii turneului nu au oferit mai multe detalii pentru moment.

Elina Svitolina (27 de ani, 17 WTA) s-a calificat, în consecință, în turul al treilea, unde o va avea ca oponentă pe bielorusa Victoria Azarenka (32 de ani, 25 WTA), dublă campioană la Melbourne.

Unfortunate way to win a match ???? Harmony Tan retires at 3-6, 7-5, 1-5 due to injury. @ElinaSvitolina moves onto the third round.@Australianopen l #AusOpen pic.twitter.com/rEmHhLHVNC — Tennis Channel (@TennisChannel) January 19, 2022