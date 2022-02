Duelul focoaselor din WTA s-a încheiat cu înfrângerea-surpriză a Elinei Svitolina: Martincova a învins-o după 3 ore de joc

Tereza Martincova (42 WTA) a reușit improbabilul în turneul WTA 1000 de la Doha și a învins-o pe Elina Svitolina (15 WTA) de la 0-1 la seturi. Sportiva din Republica Cehă s-a impus, scor 6-7, 7-5, 7-6, după trei ore de joc.

Martincova a servit 7 ași și a câștigat 66% din punctele jucate pe prima servă, câștigând în final 130 de puncte, cu 9 mai multe decât oponenta sa.

Pentru acest succes, organizatorii turneului din Qatar o vor răsplăti pe Tereza Martincova cu un cec în valoare de $15,080.

În plus, Martincova câștigă 60 de puncte WTA. În 16-imi, cehoaica așteaptă învingătoarea meciului dintre Veronika Kudermetova și Arantxa Rus

178 - Tereza #Martincova, against Elina #Svitolina in #Doha, has won in 2 hours and 58 minutes (178 minutes): her second longest WTA main draw match - the first was on her last third-set tie break win, in Ostrava last season against Katerina Siniakova (186 minutes). Outstretched. pic.twitter.com/igDK9yItTD