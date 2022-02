Cel mai bun tenismen al Ucrainei, Dolgopolov cere cu disperare ajutor lumii libere: „Doar Ucraina stă între voi și Rusia”

Cel mai bun tenismen al Ucrainei în ATP în ultimul deceniu, Alexandr Dolgopolov (fost număr 13 ATP) cere ajutor din partea Europei, Americii și Marii Britanii pentru a combate atacurile Federației Ruse în Ucraina.

Jucătorul originar din capitala Ucrainei a făcut un apel de solidaritate către lumea liberă, amintind că doar statul Ucraina o separă de regimul nebunesc al Rusiei.

„Toată lumea liberă trebuie să știe că acum doar Ucraina stă între ei și un regim nebunesc. Europa, SUA, Marea Britanie, toate celelalte țări, haideți. Avem nevoie de mai mult ajutor.

Acum, luptați pe toate fronturile, să nu ajungem la capturi mari de către ocupanți. Rezistați!”, a scris Alexandr Dolgopolov pe Twitter.

All the free world needs to know, that now only ???????? Ukraine stands between them and a crazy regime! Europe, USA, Britain, and all the rest, step up. We need more help????????

As for now, fights on all fronts, no big captures for the occupants.

Hold on, guys????????????