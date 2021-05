Ei sunt favoritii lui Becali! "Sunt familia mea acum!" Cine sunt persoanele care i-au intrat la inima patronului de la FCSB

Gigi Becali a acordat, cu ocazia sarbatorilor pascale, un interviu.

Cunoscut, printre altele, pentru credinta sa, Becali recunoaste ca datorita implicarii sale in fotbal a reusit sa lege mai multe prietenii, iar cativa prieteni au ajuns sa fie membri ai familiei.

"Eu iubesc cativa oameni, pe Virgil, pe MM, pe Lutu, pe un baiat, Marius, sunt ai mei, prietenii mei. Eu iubesc tot ce e Hristos. Mama mea si tatal meu sunt Hristos. Familia mea normal ca o iubesc, dar care nu e Hristos n-am ce face. Ma refer la nepoti. Eu incerc sa ii intorc. Daca nu, treaba lor", a spus Gigi Becali, la Romania TV.

Intrebat cine sunt, nominal, persoanele care ii sunt alaturi mereu, latifundiarul a oferit numele unor persoane cunoscute in lumea sportului.

"[Alexandru] Tudor, Virgil [Becali], [Ionut] Lutu, Marius, un baiat, Marcel, astia sunt familia mea. Lasa familia adevarata, ma refer la prieteni care devin frati. Eu ii iubesc! Mai am unul acum, Ioan. Aici, in palat, am facut spital pentru calugari. Am despartit barbatii de femei, stau acolo cand sunt bolnavi. Asta e viata mea acum", a incheiat Becali.

Alexandru Tudor este fost arbitru, in prezent directorul Academiei FCSB, Virgil Becali este verisorul patronului FCSB, Ionut Lutu este fost fotbalist, actualmente mana dreapta a lui Becali, roluri pe care le ocupa, cel mai probabil, si ceilalti barbati mentionati.