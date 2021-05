EXCLUSIV | Asta ar fi lovitura anului! Becali, impresionat de traseul lui Mutu! Ce le-a transmis patronul FCSB apropiatilor

Anul si jumatate petrecut de Mutu la nationala U21 a atras atentia asupra 'Briliantului'.

Mutu si-a incheiat contractul cu FRF dupa Euro 2021. Ar vrea sa antreneze la nivel de club si asteapta sa vada ce optiuni are inainte sa-i dea un raspuns lui Burleanu pentru relungire. Antrenorul de 42 de ani a plecat din Ungaria neinvins intr-o grupa cu Germania, Olanda si cu tara gazda. Mutu ar vrea o experienta in strainatate, insa nici Liga 1 nu e o varianta exclusa. Fostul atacant vrea sa se lupte din primul an pentru obiective importante astfel ca nu ia in considerare sa mearga in B, la Petrolul, sau la un club fara conditii si stabilitate.

Gigi Becali, tot mai interesat de Mutu

Patronul FCSB a discutat cu mai multi dintre cei care au lucrat cu Adrian in ultimele luni. A vrut sa stie ce metode de lucru are, dar si ce raport stabileste cu fotbalistii. Becali n-a ajuns la faza negocierilor cu Mutu, insa sursele www.sport.ro sustin ca interesul pentru selectionerul de la U21 e cat se poate de real. Gigi e multumit de Petrea, insa ultimele partide l-au dezamagit. Desi intelege situatia in care se afla echipa, lovita crunt de accidentari si suspendari, Becali e tentat si sa ramana fidel regulii pe care a impus-o in ultimii ani. Ratarea titlului a insemnat despartirea de antrenorul in functie, indiferent ca a fost vorba despre Teja (2019) sau Vintila (2020). Petrea i-a luat locul ultimului intr-un moment in care obiectivul sezonului era compromis, in urma cu un an.

Mutu, experienta redusa, promisiuni mari

Adrian Mutu a pregatit tineretul lui Al Wahda din Emirate intre 2018 si 2019, iar in Liga 1 are experiente de cateva luni la Voluntari si Tg Mures. Pe ilfoveni i-a scapat de la retrogradare dupa un baraj cu Chindia, in timp ce la Tg. Mures a fost antrenor-jucator in perioada in care echipa era in colaps, in 2016. Perioada de la nationala i-a ridicat insa profilul, iar Becali e tot mai convins ca Mutu ar putea fi o sansa pe care ar trebui sa n-o rateze cat mai e disponibila.