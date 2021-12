A devenit "mut" și a jucat cartea câștigătoare. Internaționalul român care l-a surprins pe durul Alexandru Tudor

Bucureșteanul lucrează acum la academia celor de la FCSB și e unul dintre oamenii cu care se consultă Gigi Becali. Apreciat dar și criticat pentru atitudinea sa din timpul meciurilor, Tudor era perceput de mulți jucători drept un arbitru rigid, care dicta deciziile și nu explica vreodată ce a stat la baza hotărârilor sale.

Alexandru Tudor, "ghicit" de Paul Anton

Paul Anton (30 de ani), acum component al echipei Ponferradina, spune că știut cum să relaționeze cu "Brad Pitt".

"Am respectat mereu și voi respecta arbitrii, cred că de la asta pleacă totul pentru a nu avea probleme și a dezvolta o relație firească. Uite, în țară, se spunea de Alexandru Tudor că e dificil. Dar pentru mine niciodată nu a fost așa! Pentru că eu știam clar că nu e loc de comentat la deciziile lui.

Și respectam asta! Iar el, am simțit că mă respectă, la rându-i. Am câștigat o relație firească prin respect și comunicarea cu el. Am învățat lecția asta la Târgu-Jiu, de la domnul Pârvulescu, pentru că el fusese arbitru înainte de a fi conducător: “Băi, nu riposta, câștigă-l de partea ta!” Eram tânăr și am băgat la cap asta, mi-a fost de mare ajutor", a declarat Paul Anton, pentru playsport.ro.