BREAKING NEWS | Teapa uriasa pentru Becali in razboiul cu CFR. Il vrea de un an de zile, dar jucatorul merge la Cluj! Anuntul facut chiar in ziua de Pasti

CFR mai da o lovitura in duelul cu FCSB chiar inaintea derby-ului de la Giurigiu.

gsp.ro anunta ca CFR a finalizat transferul lui Rachid Bouhenna, capitanul lui Sepsi din ultimul an si jumatate. Bouhenna va semna din postura de jucator liber. Fotbalistul de 29 de ani a fost dorit de Becali atat vara trecuta, cat si dupa izbucnirea crizei COVID in lotul FCSB in plin sezon. Partile nu s-au inteles, dar interesul lui Becali urma sa fie reactivat odata cu finalul contractului dintre Sepsi si fotbalistul algerian. CFR s-a miscat insa mai repede si s-a inteles cu Bouhenna.

De altfel, antrenorul Leo Grozavu a dezvaluit chiar inaintea jocului cu FCSB ca a preferat sa nu-l foloseasca pe Bouhenna contra CFR-ului pentru a nu da nastere la suspiciuni: "Nici noi nu stim ce sa credem, exista posibilitatea sa fi semnat cu CFR".

Un alt jucator important de la Sepsi care ramane liber in vara e fostul international U21 Florin Stefan.