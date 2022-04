Primul meci din semifinala UEFA Champions League, dintre Manchester City și Real Madrid, 4-3, a fost un regal fotbalistic. La acest spectacol a contribuit și Istvan Kovacs (37 ani), care a avut o prestație remarcabilă.

Florin Gardoș (33 ani) a fost și el încântat de arbitrajul lui Kovacs și a dezvăluit că are o relație specială cu „centralul” din Carei. Totodată, fostul internațional român a mărturisit că își dorește ca alături de Kovacs, și Ovidiu Hațegan (41 ani) să revină după infarctul suferit.

Gardoș: „Dacă era jucător bun nu mai ajungea arbitru”

„I-am dat un mesaj după meci, l-am felicitat. Nivelul la care a ajuns să arbitreze e uriaș, cu atât mai mult sclipirea asta în acest moment. Cred că vor urma lucruri bune pentru el. E un arbitru cu o capacitate foarte bună de efort. Îl ajută foarte mult în timpul meciurilor, poate să fie aproape de faze.

E o decizie greu de luat (n. r. - despre revenirea lui Hațegan). Nu aș vrea să fiu pus într-o asemenea situație. Avem și un caz fericit al lui Eriksen, deși a trecut prin momente mai dificile, joacă. Mi-a plăcut mereu Hațegan. Dacă nu avem echipa națională, măcar să ne putem mândri cu arbitri. După meciul lui City chiar m-am simțit mândru, mai ales că îl cunosc pe Istvan de vreo 15 ani, de la Satu Mare.

Sincer, nu era un jucător bun, altfel nu ajungea arbitru. Eu am glumit, nu mi-l aduc aminte ca fotbalist. Juca fotbal la Victoria Carei, eram foarte mic. Atunci l-am cunoscut prima dată. L-am cunoscut doar pe teren. Am avut și ieșiri în particular. Mi-a dat și galben și roșu. Din cauza asta am refuzat să vorbesc despre el, să nu fie o fază și să fiu acuzat că suntem prieteni”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

De asemenea, fostul jucător al Stelei, actuala FCSB, a mai vorbit despre un alt arbitru care l-a impreisonat. Este vorba despre Alexandru Tudor (50 ani), cu care are o amintire din deceniul trecut, când antrenor la clubul roș-albastru era Victor Pițurcă (65 ani).

„În schimb, îmi plăcea mereu să fiu arbitrat de domnul Tudor. Avea un caracter aparte. Îmi aduc aminte de un meci pe care l-am jucat în Austria și ne-a zis înainte de meci: 'Fiind un meci internațional, vom vorbi doar în engleză'. Eram cu domnul Pițurcă, erau foarte grele antrenamentele. A venit acest meci amical, nu aveam chef niciunul. Mai erau câteva minute și am întrebat: 'Domnul arbitru, cât mai e?'. Nu s-a uitat la mine. Am întrebat în engleză și mi-a răspuns: '5 minutes'”, a precizat Gardoș.