Dezvaluiri incredibile facute de unul dintre oamenii lui Gigi Becali! "Nu e greu sa bagi gloante intr-o arma. E usor sa ucizi!" 

Unul dintre apropiatii lui Gigi Becali a facut dezvaluiri dureroase.

Alexandru Tudor a povestit prin ce a trecut la Revolutia din decembrie 1989, pe cand avea doar 18 ani. Fostul arbitru, care este in prezent consilier al patronului lui FCSB, a declarat ca in urma cu 31 de ani a fost impuscat in ambele picioare, stand cu gloantele in corp timp de 3 zile.

"La Revolutie eram pe strada cu un prieten, eram bucurosi. Bunicul meu nu era bucuros. Mi-a zis: 'Nu iesi din casa! Lasa-i pe astia sa faca ce vor'. In fata blocului nostru era un ostas care isi facea loc printre niste crengi ca sa traga in Piata Aviatorilor. Si am vazut ca a ramas fara gloante.

Mi s-a parut normal sa il ajut, asa ca m-am dus la el. Mi-a zis sa iau doua incarcatoare si sa le umplu cu gloante. Nu e greu sa bagi gloante intr-o arma, e usor sa ucizi. Greu e sa faci ceva sa salvezi o viata.

Dupa ce am terminat acolo, noi am vrut sa plecam si ne-am lipit de un zid si asteptam sa se opreasca din tras ca sa traversam. S-a intrerupt rafala respectiva si cand am vrut sa plec, am simtit cum imi intra doua gloante in picioare, in tibii.

Am cazut si am inceput sa tip, iar la un moment dat apare un comandat sau ceva, care avea o caciula sovietica. I-am zis: 'Scoate-ma de aici ca altfel nu mai scapi de mine'. Cand am ajuns intr-un loc mai sigur, am lesinat imediat de durere.

Am stat trei zile cu gloantele in picioare pentru ca doctorilor le era frica sa faca ceva de teama ca, daca le ating, imi vor exploda gloantele in picior", a declarat Alexandru Tudor, potrivit TVR.

Fostul arbitru, care a mai spus ca pastreaza intr-o cutiuta gloantele care au fost scoase in corpul sau, si-a amintit ca ii era teama sa nu ii fie taiate picioarele pentru ca isi dorea sa poata juca fotbal.

Consilierul lui Gigi Becali a marturisit ca a putut sa treaca peste ceea ce a trait la Revolutia din 1989 pentru ca are capacitatea de a uita momentele neplacute prin care a trecut.