Cupa Mondială din 2026 se apropie cu paşi mari (11 iunie – 19 iulie), iar FIFA a decis să introducă noi reguli pentru a reduce tactica de a trage de timp a echipelor şi pentru a evita orice probleme legate de discriminare.

Pierluigi Collina a confirmat noile reguli de la CM 2026

Pierluigi Collina a anunţat astfel, într-o videoconferinţă dedicată "regulilor jocului", noutăţile arbitrale care vor fi introduse pentru competiţia care va avea loc în America de Nord în această vară.

Pe 17 februarie, Vinicius l-a acuzat pe Prestianni că ar fi avut remarci rasiste la adresa jucătorului de la Real Madrid. Cu toate acestea, argentinianul îşi ţinea mâna în faţa gurii, fiind imposibil să se verifice veridicitatea acuzaţiilor aduse de brazilian. Extrema de la Benfica a fost ulterior suspendată pentru şase meciuri de către UEFA. Pentru a evita aceste polemici, Collina a anunţat că jucătorii nu vor mai putea să-şi acopere gura în timpul "conversaţiilor conflictuale", sub sancţiunea excluderii. "Dacă este vorba de o conversaţie prietenoasă, pot continua să-şi acopere gura fără nicio problemă", a ţinut să precizeze legendarul arbitru italian.

O altă modificare, de data aceasta menită să remedieze problemele apărute în finala Cupei Africii. Jucătorii care părăsesc terenul în mod voluntar pentru a protesta la adresa unei decizii arbitrale vor primi un cartonaş roşu, la fel ca şi oficialii care îi incită să facă acest lucru. Obiectivul este în mod clar acela de a evita o situaţie confuză precum cea din finala Cupei Africii, când jucătorii senegalezi au părăsit terenul timp de câteva minute.

Lupta împotriva tragerii de timp, Islanda deja victimă a noilor reguli

VAR va ocupa de acum înainte un rol mai important în timpul meciurilor. Arbitrul va putea apela la asistenţa video în cazul unor lovituri de colţ acordate din greşeală, în cazul unui al doilea cartonaş galben care duce la eliminare, precum şi în cazurile în care arbitrul greşeşte echipa în momentul acordării unui cartonaş. Tragerile de timp, evidenţiate în special de Arsenal în acest sezon, sunt, de asemenea, un aspect împotriva căruia doresc să lupte Pierluigi Collina şi FIFA. Astfel, a fost introdus un cronometru virtual de cinci secunde pentru efectuarea aruncărilor de la margine şi a loviturilor de la şase metri. Dacă acest timp nu este respectat, aruncările de la margine vor fi inversate, iar loviturile de la şase metri se vor transforma în lovituri de colţ pentru echipa adversă.

În cele din urmă, jucătorii înlocuiţi vor avea de acum zece secunde pentru a părăsi terenul. Dacă această regulă nu este respectată, înlocuitorul va trebui să aştepte următoarea întrerupere a jocului pentru a intra pe teren, iar echipa va juca în zece până atunci. O regulă care i-a costat deja scump pe islandezi în meciul amical împotriva Japoniei. Într-adevăr, potrivit arbitrului, Kristian Hlynsson a avut nevoie de mai mult de zece secunde pentru a părăsi terenul, iar înlocuitorul său, Isak Thorvaldsson, a trebuit să aştepte următoarea întrerupere a jocului pentru a intra pe teren. În acest interval de timp, Islanda s-a trezit cu zece jucători şi a primit singurul gol al meciului. Jucătorii vor trebui, aşadar, să fie atenţi la aceste noi reguli pentru a evita penalizarea echipei lor.

News.ro