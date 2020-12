Facea fata Sergiu Hanca la FCSB?! "Nu ca as fi avut frica de Gigi Becali!" Motivul pentru care nu a mers la marea rivala

Jucatorul Cracoviei in varsta de 28 de ani a dazvaluit ca au fost discutii pentru un posibil transsfer la FCSB, dar nu a luat in calcul aceasta varianta.

Inainte de a pleca in Polonia, Hanca a avut oferte de la mai multe echipe din campionatul intern. CFR si FCSB au fost cluburile care s-au interesat de serviciile lui. El a explicat ca nu a primit ceva concret si a spus ca oricum nu s-ar fi transferat la FCSB.

"Prin diferiti intermediari au fost oferte de la FCSB. Am refuzat. Cand am fost intrebat prin diferiti intermediari, la inceput cand eram la Dinamo, am refuzat. Dupa aceea au mai fost niste discutii, dar aceste discutii nu cred ca isi au locul, pentru ca, stiti cum e, pana nu vorbesti cu cineva, un oficial din conducere si sa iti faca o oferta…

Pentru mine o oferta inseamna cand cineva iti prezinta un contract. Se pun intrebari. Poate acei oameni doar testeaza terenul. Nu e ceva serios. Sau poate te intreaba sa vada cum gandesti tu. Am avut cu mai multe echipe din Romania, dar doar la nivel de discutii, nu am fost sunat de un oficial al vreunui club", a declarat Hanca pentru ProSport.

Fostul jucator de la Dinamo a mai declarat ca s-a simtit iubit de supoterii din Stefan cel Mare, iar acest lucru l-a facut sa nu se gandeasca la o eventuala mutare in curtea rivalei din Liga 1.

"Eu in momentul in care iau o alegere in a schimba o echipa analizez cu atentie punctele forte si punctele slabe. Nu ca as fi avut frica de Gigi Becali sau ceva… cred ca daca mi-as fi facut treaba nu ar fi avut ce sa zica la adresa mea si oricum in momentul de fata am ajuns la un nivel in care mental putine lucruri ma afecteaza, pentru ca am trecut prin multe si pot sa zic ca m-am calit.

Dar, in acea perioada, cred ca nu eram potrivit pentru ce era atunci la FCSB. Plus ca erau alti jucatori tineri, era o strategie si atunci nu avea rost sa risc.A contat mult si iubirea suporterilor dinamovisti. Sincer, nu m-au interesat atat de mult banii cat aprecierea pe care o aveam din partea suporterilor. Intr-adevar, banii erau peste tot mult mai multi decat castigam eu la Dinamo", a spus fostul jucator de la Dinamo.