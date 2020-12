Semnal de alarma pentru noua BIJUTERIE a lui Becali! "Il facem si pe el de nu stiu cate milioane!" Ce sanse are sa ajunga la nationala

Nicolae Dica a vorbit despre noua senzatie de la FCSB, Octavian Popescu.

Secundul lui Mirel Radoi este impresionat de tanarul jucator, dar a lansat un avertisment in legatura cu pustiul de 17 ani. Dica a declarat ca orice jucator din Liga 1, indiferent de varsta, este in vizorul echipei nationale si nu ar fi exclusa o convocare a lui Octavian Popescu.

"Am spus, la noi conteaza mai putin varsta, important e ca jucatorii sa aiba un randament bun la echipele de club si daca ei vor juca foarte bine si noi consideram ca la anumite meciuri pot sa fie la echipa nationala, poate sa ajunga orice jucator la echipa nationala.

Da, are niste calitati foarte bune, o tehnica buna in regim de viteza, este bun in ultimii 20 de metri, pentru ca am vazut ca ia actiuni 1 contra 1. Este la inceput, trebuie sa nu incepem acum sa il ridicam si pe el si sa il facem la nu stiu cate milioane de euro.

Important este ca sa fie constant, sa joace bine in continuare, sa fie in primul 11 meci de meci si cu siguranta daca va munci si va fi serios in continuare, va ajunge un jucator de mare valoare", a spus Nicolae Dica pentru ProSport.

Dica a fost intrebat si daca jucatori precum Man si Coman sunt afectati de discutiile despre sumele de zeci de milioane de euro pe care ar putea sa plece in afara si daca cei de la echipa nationala se asteapta la astfel de mutari. Fostul antrenor de la FCSB a concluzionat spunand ca nu ar trebui sa existe astfel de discutii.

"Nu e vorba de asta, e vorba ca la noi cum joaca un jucator 3-4-5 meciuri il facem, nu stiu, cel mai tare din lume. Dupa aia, cand nu mai joaca, dam in el. Nu, trebuie sa fim undeva la mijloc, sa stim sa ii tinem pe jucatori, ca avem nevoie de ei si ei trebuie sa joace bine la fiecare joc", a spus fostul jucator de la FCSB.