Fostul dinamovist Aleix Garcia, în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga! Leverkusen, gol din scorpion-kick în ultimul meci
Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Koln.

Bayer Leverkusen a gestionat perfect meciul său cu FC Koln, impunându-se cu scorul de 2-0, sâmbătă pe propriul teren, într-un meci din etapa a 14-a din Bundesliga, victorie care îi permite să se apropie de podium, informează AFP.

Leverkusen, care a obţinut a opta victorie din acest sezon, s-a impus prin golurile înscrise de Martin Terrier (66, cu un scorpion-kick) şi Robert Andrich (72).

Fostul dinamovist Aleix Garcia a pasat decisiv din corner la al doilea gol și a făcut un nou meci bun, cu nota 8.0 de la Sofascore - doar MVP-ul Robert Andrich a primit mai mult, 8.5.

În plus, mijlocașul central spaniol se află în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga în acest sezon, conform notelor Sofascore!

Astfel, elevii lui Kasper Hjulmand au urcat pe locul 4 în clasament, la două puncte de Borussia Dortmund (locul 3, 28 pct).

Rezultatele și programul meciurilor din etapa a 14-a din Bundesliga

Vineri

Union Berlin - RB Leipzig 3-1

Sâmbătă

Hoffenheim - Hamburger SV 4-1

St Pauli - Heidenheim 2-1

Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg 1-3

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1-0

Bayer Leverkusen - FC Koln 2-0

Duminică

Freiburg - Borussia Dortmund

Bayern Munchen - FSV Mainz

Werder Bremen - VfB Stuttgart

Clasamentul din Bundesliga

