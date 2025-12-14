Bayer Leverkusen a gestionat perfect meciul său cu FC Koln, impunându-se cu scorul de 2-0, sâmbătă pe propriul teren, într-un meci din etapa a 14-a din Bundesliga, victorie care îi permite să se apropie de podium, informează AFP.

Leverkusen, care a obţinut a opta victorie din acest sezon, s-a impus prin golurile înscrise de Martin Terrier (66, cu un scorpion-kick) şi Robert Andrich (72).

