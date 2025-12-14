Bayer Leverkusen a gestionat perfect meciul său cu FC Koln, impunându-se cu scorul de 2-0, sâmbătă pe propriul teren, într-un meci din etapa a 14-a din Bundesliga, victorie care îi permite să se apropie de podium, informează AFP.
Leverkusen, care a obţinut a opta victorie din acest sezon, s-a impus prin golurile înscrise de Martin Terrier (66, cu un scorpion-kick) şi Robert Andrich (72).
Fostul dinamovist Aleix Garcia a pasat decisiv din corner la al doilea gol și a făcut un nou meci bun, cu nota 8.0 de la Sofascore - doar MVP-ul Robert Andrich a primit mai mult, 8.5.
În plus, mijlocașul central spaniol se află în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga în acest sezon, conform notelor Sofascore!
Astfel, elevii lui Kasper Hjulmand au urcat pe locul 4 în clasament, la două puncte de Borussia Dortmund (locul 3, 28 pct).
Rezultatele și programul meciurilor din etapa a 14-a din Bundesliga
Vineri
Union Berlin - RB Leipzig 3-1
Sâmbătă
Hoffenheim - Hamburger SV 4-1
St Pauli - Heidenheim 2-1
Borussia Monchengladbach - VfL Wolfsburg 1-3
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1-0
Bayer Leverkusen - FC Koln 2-0
Duminică
Freiburg - Borussia Dortmund
Bayern Munchen - FSV Mainz
Werder Bremen - VfB Stuttgart
Clasamentul din Bundesliga