La patru ani după ce a cucerit al treilea trofeu Champions League consecutiv cu Real Madrid, Zinedine Zidane este pregătit să revină în antrenorat, dar pe o poziție distinctă.

Zinedine Zidane s-a înțeles cu Federația Franceză de Fotbal

Zizou este pregătit să preia echipa națională a Franței după ce Didier Deschamps își va încheia contractul în vară, după participarea la Cupa Mondială din 2026 alături de naționala Franței. Didier Deschamps îi va ceda postul de selecționer lui Zinedine Zidane, după ce a fost antrenorul ”Cocoșului Galic” timp de 14 ani.

Informația a fost confirmată chiar de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Acesta din urmă susține că antrenorul s-a înțeles cu Federația de Fotbal din Franța și nu mai există nicio șansă ca ”mutarea” să pice: ”Au un acord verbal, pot confirma!”.

Zidane își așteaptă rândul la naționala Franței încă de când a părăsit-o pe Real Madrid. Deși au mai existat oferte pentru a prelua diferite echipe de club, Zidane le-a refuzat pe toate și a preferat să rămână disponibil pentru naționala țării sale.

