Unul dintre portarii despre care s-a scris că ar putea fi aduși în locul lui Sommer este goalkeeper-ul celor de la AC Milan, Mike Maignan.

Mike Maignan ar vrea să își prelungească înțelegerea cu AC Milan

Totuși, Igli Tare, directorul sportiv al lui AC Milan, a transmis că Mike Maignan, portarul despre care s-a spus că l-ar putea înlocui pe Yann Sommer în poarta lui Inter Milano, nu are de gând să o trădeze AC Milan și să semneze cu marea rivală de pe San Siro.

De fapt, Maignan și-ar dori să semneze un nou contract cu rossonerii.

”Am început cu un grup fantastic, unul dintre cele mai bune pe care le-am avut vreodată. Știm că mai avem încă multe de făcut: trebuie să fim constanți, dar pentru moment suntem foarte mulțumiți.

Nu am discutat niciodată despre cifre. Să vorbim despre Mike este ușor, pentru că este un lider și un tip extraordinar. Îi place să fie la Milan, iar Milan își dorește ca el să-și prelungească contractul. Vom vorbi despre asta, dar astăzi suntem concentrați pe acest meci”, a spus Igli Tare, conform TuttoMercatoWEB.

În cazul în care se va concretiza un eventual transfer al lui Mike Maignan de la AC Milan la Inter, situația ar aduce aminte de transferul lui Hakan Calhanoglu din 2021 de la AC Milan la Inter.