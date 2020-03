"Coronavirusul este sansa neamului romanesc!" Gigi Becali a surprins pe toata lumea! Ce a putut sa spuna patronul FCSB in plina pandemie: "Noi o sa mergem cu Trabantul pr, pr, pr!"

Gigi Becali a vorbit despre pandemia coronavirusului din Romania.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre isteria coronavirusului din tara noastra si este de parere ca ar trebui ca Romania sa se indatoreze si sa bage bani in economie. Daca acest lucru nu se va intampla, patronul celor de la FCSB nu vede deloc bine situatia din tara noastra dupa ce aceasta pandemie va trece.

"Din moment ce Guvernul invoca somajul tehnic la 1 milion de oameni, atunci e normal ca nu poti sa faci discriminare intre oameni. Avem motive sa mergem la comisii si castigam noi, mergem la TAS si castigam noi. Dar ar fi bine sa cada la pace. O sa fie unii jucatori care o sa zica ca nu vor, sa mearga la comisii si asta e.

Le dau 50% din salariu, daca au 15.000 le dai 7500. La mine cel mai mic salariu e 10.000, deci jucatorii o sa ia de la 5000 in sus. Vina are 12000 si o sa ia 6000, si asa ia dublu decat lua la Viitorul. Acolo avea 3000. Daca la ora asta nu ne indatoram si bagam numai 2 miliarde in economie si Germania baga 300 de miliarde, noi o sa mergem cu trabantul pr pr pr si noi o sa fim saracii Europei.

Noi putem sa ii intrecem in cativa ani din urma cu coronavirusul asta. Daca bagam 30-40 de miliarde in economie acum si ii dam noi inapoi. Acum e momentul care se intampla o data la 500 de ani si daca un Guvern daca are minte se duce ca viteza luminii.

Coronavirus e sansa neamului romanesc. Imi pare rau sa spuna asta, dar e sansa poporului roman. Metaforic, dar asa este. Boala asta poate sa fie o sansa pentru noi. Tot poporul nostru acasa, ca nu mai pleaca ei in Italia... ce sa faca. Oameni care au meserii si sa construim tara, dar pentru asta trebuie injectate 30-40 de miliarde in economie", a spus Gigi Becali in exclusivitate la PRO X.