VIDEO Adevărul dureros din spatele accidentării horror a lui Lindsey Vonn: „Teribil!“

Adevărul dureros din spatele accidentării horror a lui Lindsey Vonn: „Teribil!“ Jocurile Olimpice
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prima săptămână a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost marcată, din păcate, de incidentul groaznic care a avut-o în prim-plan pe americanca de 41 de ani.

TAGS:
Lindsey VonnEurosport
Din articol

Sportul de performanță vine „la pachet“ cu un grad mare de risc. Ce s-a întâmplat, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, ne-a arătat, încă o dată, latură urâtă a unui concurs de nivel înalt. 

Americanca Lindsey Vonn a avut o căzătură oribilă și a fost operată, pentru a doua oară în carieră, pentru o fractură la piciorul stâng. Iar asta la 41 de ani. După ce a fost transportată cu elicopterul, de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din oraşul Treviso, Vonn a fost diagnosticată cu o ruptură de ligament la genunchi. Ea a fost operată imediat de o echipă formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali.

Experții Eurosport explică o accidentare horror

De ce însă o sportivă atât de experimentată, cu un CV fabulos, a avut o căzătură atât de urâtă? Răspunsul a fost oferit de experții Eurosport, care analizează Jocurile Olimpice de Iarnă pentru acest post.

*Tina Maze: Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey, în ultimele zile și, pentru a participa la cursă. Cred că a riscat prea mult și, de aceea, s-a produs un astfel de accident. Desigur, dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Dar noi toți o cunoaștem pe Lindsey. Este decizia ei, ea a vrut să facă asta, indiferent de consecințe și asta a făcut. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea.

*Andre Myhrer: O înțelegi în situația ei. A făcut tot ce a putut pentru a ajunge în acest punct; Jocurile Olimpice au fost marele ei obiectiv. Desigur, face tot ce poate pentru a fi la linia de start. Întrebarea este dacă este o decizie înțeleaptă – ceea ce, de fapt, nu este deloc –, dar îi înțeleg decizia de a fi acolo și de a concura. Dar nu a fost foarte plăcut să asist la asta. Îmi pare rău pentru ea și sper din suflet să nu fie ceva atât de grav pe cât pare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ARTICOLE PE SUBIECT
Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici
Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată!
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată!
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1, de la ora 20:00: avem echipele de start
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1, de la ora 20:00: avem echipele de start
Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"
Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"
„Jihadul“ lui Burleanu: „O întreagă mafie!“. Șeful FRF, dezvăluiri incendiare
„Jihadul“ lui Burleanu: „O întreagă mafie!“. Șeful FRF, dezvăluiri incendiare
S-a decis: orașul care va găzdui, din nou, finala Cupei României. Anunțul FRF
S-a decis: orașul care va găzdui, din nou, finala Cupei României. Anunțul FRF
Verdict teribil pentru Drăgușin și colegii lui: „Ăsta e adevărul, din păcate!“
Verdict teribil pentru Drăgușin și colegii lui: „Ăsta e adevărul, din păcate!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Revenire de senzație la FCSB!

Revenire de senzație la FCSB!



Recomandarile redactiei
Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"
Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1, de la ora 20:00: avem echipele de start
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1, de la ora 20:00: avem echipele de start
„Jihadul“ lui Burleanu: „O întreagă mafie!“. Șeful FRF, dezvăluiri incendiare
„Jihadul“ lui Burleanu: „O întreagă mafie!“. Șeful FRF, dezvăluiri incendiare
Thomas Frank i-a dat vestea cea mare lui Drăgușin: "Asta cred despre Radu"
Thomas Frank i-a dat vestea cea mare lui Drăgușin: "Asta cred despre Radu"
Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!
Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1 
Lois Boisson, viață schimbată la French Open: „Genială!“. Suma câștigată în 10 zile, incredibilă!
Lois Boisson, viață schimbată la French Open: „Genială!“. Suma câștigată în 10 zile, incredibilă!
Wilander, întrebat direct: „Pe Alcaraz l-ai fi bătut pe vremea ta?“. Răspunsul său incredibil
Wilander, întrebat direct: „Pe Alcaraz l-ai fi bătut pe vremea ta?“. Răspunsul său incredibil
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!