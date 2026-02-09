Americanca Lindsey Vonn a avut o căzătură oribilă și a fost operată, pentru a doua oară în carieră, pentru o fractură la piciorul stâng. Iar asta la 41 de ani. După ce a fost transportată cu elicopterul, de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din oraşul Treviso, Vonn a fost diagnosticată cu o ruptură de ligament la genunchi. Ea a fost operată imediat de o echipă formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali.

Sportul de performanță vine „la pachet“ cu un grad mare de risc. Ce s-a întâmplat, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, ne-a arătat, încă o dată, latură urâtă a unui concurs de nivel înalt.

Experții Eurosport explică o accidentare horror

De ce însă o sportivă atât de experimentată, cu un CV fabulos, a avut o căzătură atât de urâtă? Răspunsul a fost oferit de experții Eurosport, care analizează Jocurile Olimpice de Iarnă pentru acest post.

*Tina Maze: Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey, în ultimele zile și, pentru a participa la cursă. Cred că a riscat prea mult și, de aceea, s-a produs un astfel de accident. Desigur, dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Dar noi toți o cunoaștem pe Lindsey. Este decizia ei, ea a vrut să facă asta, indiferent de consecințe și asta a făcut. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea.

*Andre Myhrer: O înțelegi în situația ei. A făcut tot ce a putut pentru a ajunge în acest punct; Jocurile Olimpice au fost marele ei obiectiv. Desigur, face tot ce poate pentru a fi la linia de start. Întrebarea este dacă este o decizie înțeleaptă – ceea ce, de fapt, nu este deloc –, dar îi înțeleg decizia de a fi acolo și de a concura. Dar nu a fost foarte plăcut să asist la asta. Îmi pare rău pentru ea și sper din suflet să nu fie ceva atât de grav pe cât pare.