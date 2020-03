Gigi Becali taie salariile la JUMATE! Anuntul facut IN DIRECT de patronul FCSB: "Sa se duca la comisii daca nu le convine!"

Gigi Becali a spus in direct la Ora Exacta in Sport ca va taia salariile jucatorilor la jumate.

Gigi Becali a luat o decizie in ceea ce priveste salariile jucatorilor si spune ca toate vor fi reduse la jumatate! Patronul ros-albastrilor nu crede in Ordonanta emisa de Guvern si spune ca va lua propriile masuri in ceea ce priveste contractele, iar daca jucatorilor nu le convine pot sa mearga sa faca reclamatie la Comisie.

Patronul cere federatiei sa impuna si o masura prin care toate cluburile din Liga 1 sa poata dezlega contractele a maxim 3 jucatori si perioada de transferui sa fie deschisa din acest moment.

"Toata lumea jumatate din salariu si sa poti sa desfaci unilateral contractul la maxim 3 jucatori. Sa dea drumu la transferuri acum, ca sa se poata jucatorii transfera. Fotbalistul nu e si el om?

Nu se poate cu somaj tehnic, imi da statul 1200 pe luna, restul de 14.000 il dau eu. Nu se poate, la Chindia se poate, dar aici nu. Nici nu acceptam chestiunea asta care a facut-o Guvernul.

Din moment ce Guvernul invoca somajul tehnic la 1 milion de oameni, atunci e normal ca nu poti sa faci discriminare intre oameni. Avem motive sa mergem la comisii si castigam noi, mergem la TAS si castigam noi. Dar ar fi bine sa cada la pace. O sa fie unii jucatori care o sa zica ca nu vor, sa mearga la comisii si asta e.

Le dau 50% din salariu, daca au 15.000 le dai 7500. La mine cel mai mic salariu e 10.000, deci jucatorii o sa ia de la 5000 in sus. Vina are 12000 si o sa ia 6000, si asa ia dublu decat lua la Viitorul. Acolo avea 3000.", a spus Gigi Becali la PRO X.