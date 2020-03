"Ma suna oamenii in disperare sa le dau masti!" Gigi Becali a vorbit despre dezastrul din spitale in plina pandemie de coronavirus! Cu ce situatie DISPERANTA se confrunta spitalele din Romania

Gigi Becali a vorbit despre situatia coronavirusului in Romania.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre pandemia coronavirusului care a lovit intreg globul. In Romania, Liga 1 a fost suspendata de catre FRF, iar finantatorul ros-albastrilor spune ca in acest moment nu mai conteaza fotbalul. Totodata, Becali a vorbit despre conditiile care sunt in spitale si a facut un anunt infiorator.

"Asa vorbim ca sa mai stea oamenii in casa si sa mai vorbim ceva. Dar ce sa mai vorbim de fotbal, mai conteaza fotbalul? Cand vezi 500-600, ca mor oamenii pe capete. Da-l incolo de fotbal. Asta e, pierdem banii si da-l incolo de fotbal.

Nu se poate asa ceva in spitale. Nici masti nu suntem in stare sa avem? Ma duc acum sa duc niste masti la Craiova si la Caracal. Ma suna batrani care trebuie sa le duc mancare, oamenii nu au mancare. Imi e mila, ce sa fac...Am o echipa care se ocupa de asta. Le dau bani si duc mancare la oamenii batrani.

Daca Italia, Spania, Franta, Germania si Anglia nu se rezolva, ca la ora actuala nu stim daca se rezolva, la revedere fotbal! Ce sa joci in Romania fotbal? Eu la revedere... Ce sa fac cu Belarusul, pe mine ma intereseaza sa scot bani din fotbal. Eu am spus ca in tarile ortodoxe nu va fi boala asa de grea. Uite Belarus, uite Romania, uite Serbia... nu moare lumea asa. Noi avem un inger pazitor.

Eu sper in Romania sa se rezolve pana la Inviere. Dumnezeu va face o minune si sa o sa fim acolo. Eu asa cred ca va fi.

Noi trebuie sa ne imprumutam ca stat si sa bagam bani multi ca sa film cot la cot cu ei. Criza de coronavirus ne poate fi benefica. Vin romanii, aduc si banul si daca injectam si noi macar 20-30 de miliarde putem sa plecam pe loc si sa ii prindem din urma. Ne imprumutam si platim peste 30-40 de ani, dar plecam cu viteza, cu demaraj de pe loc. La ora asta ce fac ei ca nu dau nici macar masti la spitale si plang doctorii sa le dau eu masti.

Impart si eu cate 1000-2000 de masi la cate un spital ce facem, pai dormim? Dati-va la o parte de acolo, sa vina 7-8-10 oameni de afaceri si sa luam noi masurile astea de econimie. Daca nu stiti, nu e rusine! Vin eu cu niste oameni pe care ii aleg eu si rezolvam noi. Nu cu Mercedes sa plecam dupa loc, macar cu Audi sa plecam, dar nu cu trabantul!", a declarat Gigi Becali, in exclusivitate la PRO X.