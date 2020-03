Man, Coman si Morutan, OUT de la FCSB! Anuntul de ULTIM moment facut de Gigi Becali! Scenariul care anunta un adevarat CUTREMUR la ros-albastri

Gigi Becali a facut un anunt de ultim moment.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre pandemia coronavirusului si despre situatia echipei sale, in conditiile in care aceasta pandemie va afecta si fotbalul romanesc. Patronul ros-albastrilor este de parere ca daca nu se vor lua un set de masuri mai aspre in Romania, va incepe sa vanda din jucatori.

"Vrem sa murim toti sau sa traim toti mai saraci? Vrem un fotbal mort? Daca inchid eu barierele la revedere cu tot fotbalul din Romania, s-a terminat.



Daca nu se iau masurile astea peste 2-3 saptamani eu nu mai le dau banii la jucatori! Eu spun ce pot eu sa fac, eu daca nu se face asta, inchid! Dau jucatorii, vad vorbesc cu Gica Hagi si ii dau Coman, Man, Morutan", a declarat Gigi Becali in exclusivitate la PRO X.