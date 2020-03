"Cum stau cu 15.000 de euro salariu, pot sa stea si cu 700!" Masurile revolutionare pe care le ia Gigi Becali! Patronul FCSB i-a transmis un mesaj clar lui Burleanu: "Plec si moare fotbalul!"

Gigi Becali a vorbit despre pandemia coronavirusului din Romania.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia din Liga 1, competitie suspendata de catre FRF din cauza pandemiei de coronavirus. Acesta anunta ca a cerut celor de la FRF sa impuna un set de reguli pentru taierea salariilor la jumatate, iar echipele sa poata renunta la trei jucatori in acest moment. In cazul in care FRF nu va accepta aceste reguli, Gigi Becali a spus ca va inchide echipa, iar fotbalul romanesc va avea de suferit.

"I-am spus lui Vali Argaseala sa vorbeasca la FRF si sa spuna propunerile mele lui Razvan Burleanu, ca eu nu am numarul lui. Trebuie ca Federatia sa ia masurile pe care le spun eu. In primul rand, trebuie ca toate salariile sa fie la jumatate. E stare de urgenta, caz de forta majora. Cum sa stea in picioare contractul unui jucator? E criza!

Trebuie ca echipele sa fie lasate sa renunte la maximum trei jucatori in perioada asta. Asa poti sa te restrangi. Trebuie sa dai drumul la transferuri. Renunti la trei jucatori si le platesti o suma pana cand isi gasesti echipa. Dai 1000 de euro sau salariul mediu pe economie. Jucatorii pot sta si cu 700 de euro, nu doar cu 15.000. Vreti sa murim cu totii sau sa fim doar putin mai saraci?", a declarat Gigi Becali, la PRO X.