Coronavirus loveste Los Angeles! Kim Kardashian, Drake si Will Smith sunt doar cateva dintre vedetele aflate in pericol: persoana infectata sta in vecinatatea lor

Coronavirusul a lovit o zona importanta din Los Angeles.

Un tata impreuna cu cei doi baieti ai sai, au fost in vacanta la ski in Italia, iar la revenirea in Los Angeles au simtit simptomele virusului. Potrivit The Sun, cei trei au fost diagnosticati oficial cu coronavirus.

Acestia locuiesc in Tarzana, in Valea San Fernando, la nord de Los Angeles.

La aproximativ 10 kilometri de acest cartier locuiesc mai multe vedete, printre care: Kim Kardashian si Kanye West, Drake, Will Smith si Katie Holmes.

Tatal impreuna cu unul din baieti se afla in carantina acasa, in timp fiul cel mare a suferit complicatii si a fost internat in spital.

"Nu poate vorbi fara sa tuseasca. Simte ca are o paleta de caramizi pe piept si nu are pofta de mancare", a spus mama acestuia, potrivit The Sun.