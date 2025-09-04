Rapperul Drake a pariat nu mai puțin de $300,000 având încredere că Jannik Sinner va reuși să își apere titlul de campion al Openului American.

Acesta va înregistra un profit de $207,000 în cazul în care predicția sa va fi confirmată de șirul evenimentelor de la Flushing Meadows.

Drake a pariat $300,000 pe Jannik Sinner

Drake a luat decizia de a merge pe mâna lui Jannik Sinner înainte ca italianul să joace în sferturile de finală contra compatriotului Lorenzo Musetti.

Când l-a văzut pe Sinner cedând doar trei game-uri în partida cu Alexander Bublik, din optimile US Open, Drake a fost convins că nimeni nu îl poate depăși pe elevul lui Darren Cahill pe hardul de la New York, în acest an.

Parcursul lui Jannik Sinner spre trofeu îi aduce în penultimul act un duel cu Felix Auger-Aliassime, jucător care a revenit în semifinalele US Open, după patru ani.

Dacă va ajunge în finala competiției, Jannik Sinner va lupta pentru marea victorie contra învingătorului duelului dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

