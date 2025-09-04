GALERIE FOTO Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și când se joacă semifinalele

Drake a pariat o sumă uriașă pe campionul US Open 2025. Pe cine a mizat artistul și când se joacă semifinalele Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cântărețul Drake își continuă seria pariurilor extrem de riscante.

DrakeJannik SinnerTenis ATPUS Open 2025Carlos AlcarazNovak Djokovic
Rapperul Drake a pariat nu mai puțin de $300,000 având încredere că Jannik Sinner va reuși să își apere titlul de campion al Openului American.

Acesta va înregistra un profit de $207,000 în cazul în care predicția sa va fi confirmată de șirul evenimentelor de la Flushing Meadows.

Drake a pariat $300,000 pe Jannik Sinner

Drake a luat decizia de a merge pe mâna lui Jannik Sinner înainte ca italianul să joace în sferturile de finală contra compatriotului Lorenzo Musetti.

Când l-a văzut pe Sinner cedând doar trei game-uri în partida cu Alexander Bublik, din optimile US Open, Drake a fost convins că nimeni nu îl poate depăși pe elevul lui Darren Cahill pe hardul de la New York, în acest an.

Parcursul lui Jannik Sinner spre trofeu îi aduce în penultimul act un duel cu Felix Auger-Aliassime, jucător care a revenit în semifinalele US Open, după patru ani.

Dacă va ajunge în finala competiției, Jannik Sinner va lupta pentru marea victorie contra învingătorului duelului dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner uso 25 optimi
Anul trecut, Drake a pierdut $210,000 pariind pe americanul Taylor Fritz, în finala US Open, cedată chiar în favoarea italianului Jannik Sinner.

Drake și-a tăiat din pierderi la Melbourne, în acest an, când a mizat pe Jannik Sinner cu succes.

Când au loc semifinalele US Open 2025

În turneul feminin, Aryna Sabalenka și Jessica Pegula se vor duela pentru un loc în finală vineri, 5 septembrie, de la ora 02:00.

După încheierea acestei partide, în jurul orei 03:30, Amanda Anisimova și Naomi Osaka sunt așteptate să iasă pe terenul Stadionului Arthur Ashe pentru a stabili numele celei de-a doua finaliste.

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz vor juca prima semifinală a probei masculine vineri, 5 septembrie, după ora 22:00, pe când Jannik Sinner și Felix Auger-Aliassime se vor întâlni sâmbătă, 6 septembrie, după ora 02:00.

