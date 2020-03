Un plan de actiune a fost pregatit.LPF si FRF sunt in ALERTA! Ce masuri au luat si cand se pot suspenda meciurile din Liga 1 din cauza coronavirusului

LPF si FRF, in colaborare cu autoritatile si televiziunile, au elaborat un plan, in 4 puncte, in contextul extinderii epidemiei de coronvirus in Romania, infomreaza Fanatik. La noi in tara au fost deja confirmate 8 astfel de cazuri, iar mii de persoane de afla in izolare la domiciliu, situatia fiind deocamata sub conrol.

Televiziunile fac presiuni pentru ca meciurile sa nu fie amanate, iar transmisiunile sa fie realizate conform grilelor deja stablite, insa autoritatile, in frunte cu IGSU si Jandarmeria, avertizeaza ca evenimentele care antreneaza o multime mare de oameni pot contribui la raspandirea rapida a noului virus Covis-19.

Cele 4 puncte stabilite sunt

1.Deciziile si recomandarile institutiilor statului vor avea prioritate, forurile fotbalistice si televiziunile convenind sa le aplice chiar daca nu vor fi obligatorii

2.Se va evita, cu aproape orice pret, amanarea jocurilor, chiar daca acest lucru va fi cerut de cluburi. In cazul in care autoritatile vor considera periculoasa strangerea oamenilor pe stadionul dintr-un oras sau altul, meciurile se vor disputa fara spectatori

3. In situatia nedorita in care autoritatile statului vor dispune – precum in Italia – intrarea in carantina a unor localitati unde sunt programate meciuri din Liga 1, nu se va amana toata etapa, ci doar, punctual, jocul din acel oraa.

4. Doar in cazul extrem in care guvernul va decide suspendarea tuturor activitatilor sportive din tara pe o anumita perioada de timp se va decide amanarea campionatului. Etapele programate in intervalul afectat de decizia guvernului se vor disputa la o data ulterioara, dupa ce va fi trecut pericolul.

