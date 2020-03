Fost jucator de nationala, infectat cu coronavirus! A fost coechipier cu Tamas in Franta

Boala a fost contractata la Amsterdam.

Danezul Thomas Kahlenberg a fost infectat cu noul coronavirus in timpul unei calatorii la Amsterdam si se afla in carantina., informeaza presa din Tarile de Jos. Fostul mijlocas a fost la meciul echipe unde si-a petrecut o buna parte din carierea, Brondy, iar toate persoanele care au intrat in contact cu el vor intra in carantina.

De asemenea, Kahlenberg s-a intalnit si cu antrenorul secund al lui Ajax Amsterdam, Christian Poulsen, care a fost izolat la domiciliu din aceasta cauza. Clubul a luat masuri speciale de teama raspandirii virusului in randul jucatorilor si alti doi componenti ai echipei tehnice au fost trimisi acasa.

Thomas Kahlenberg a fost coleg cu Gabi Tamas in perioada in care cei doi activatu in Franta, la Auxerre (2007-2009).

