EXCLUSIV | Cu ce masina umbla Becali dupa ce a DISPARUT din viata publica! Costa O AVERE!

Becali isi petrece finalul de an alaturi de familie la Poiana Brasov.

Gigi a refuzat timp de aproape 4 luni orice solicitare de interviu. N-a mai vrut sa discute cu nimeni despre fotbal. In exclusivitate pentru www.sport.ro, Becali a acceptat totusi sa vorbeasca despre viitorul lui Man si Coman, precum si despre plecarea lui Petrescu de la CFR sau despre transferurile pe care le vizeaza in aceasta iarna.



Becali nu mai vrea sa fie in centrul atentiei, dar toti ochii sunt pe el. Si cand se plimba prin Poiana Brasov, si cand e in masina. Omul de afaceri a urcat in Poiana cu o masina de lux. Patronul FCSB circula cu un Bentley a carui valoare depaseste 250 000 de euro!