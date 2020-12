EXCLUSIV: Gest INCREDIBIL al lui Becali! Abia acum s-a aflat totul: A plecat in AFRICA si ajuta sute de copii! In ce tara trimite milioane de euro

Becali face acte de caritate in Africa!

In perioada in care a refuzat aparitiile publice, patronul FCSB a definitivat constructia unei manastiri ortodoxe in Uganda. Are in grija sute de copii!

"Eu am in Uganda sute de copii, le dau de mancare. Am construit acolo o manastire. Le dau mancare la copii, sunt cateva sute! Fac misiune acolo", a dezvaluit Becali in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Uganda e una dintre cele mai sarace tari din lume. Tara are o populatie de 43 de milioane de locuitori si e in framantari politice de zeci de ani. Doar un sfert din populatie are acces la electricitate.