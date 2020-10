BREAKING NEWS! George Copos a fost testat POZITIV cu Covid-19! 

Fostul patron al Rapidului a fost infectat cu noul coronavirus!

George Copos (67 ani) a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunta realitateasportiva.net. Cu toate astea, nu exista detalii despre starea de sanatate a fostului finantator al Rapidului.

Retras din lumea fotbalului si viata publica, George Copos si-a continuat afacerile si a avut mare succes, dupa cum anunta chiar Dumitru Dragomir in luna iulie.

Copos a fost condamnat la 4 ani de inchisoare in 'Dosarul Transferurilor' in anul 2014, insa a fost eliberat dupa un an si o luna pentru buna purtare si pentru ca a reusit sa scrie cinci carti in aceasta perioada.