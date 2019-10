Copos, patron la Dinamo?! Cea mai mare bomba din fotbalul romanesc, pusa la cale de un nume greu: "George l-ar convinge si pe Mircea Lucescu! E cel mai mare dinamovist"

Nicolae Badea (71 de ani), fost actionar la Dinamo, este interesat de o revenire in Stefan cel Mare. Planul sau este unul wow! Vrea sa-i aduca cu el pe Copos si Lucescu!

Nicolae Badea este inca suparat pe tratamentul de care a avut parte in ultima perioada a sederii sale la Dinamo si spune ca nu a uitat de vremurile cand i se spunea: "Pleaca, Badea! Comunistule, pleaca!". Chiar si asa, el ar fi interesat sa revina la carma echipei. Dar cu o conditie: sa nu o faca singur.

Nicolae Badea a vorbit pentru publicatia Fanatik, spunand ca ii pare rau pentru situatia in care a ajuns Dinamo. Badea a mai afirmat ca ar vrea sa o conduca pe Dinamo alaturi de George Copos si Mircea Lucescu.

"Este o situatie mai mult decat neplacuta, este chiar extrem de trista pentru toata suflarea dinamovista. Imi pare rau din suflet pentru suporterii dinamovisti care reprezinta cu adevarat spiritul si istoria lui Dinamo.



(...)

Am primit foarte multe telefoane pentru preluarea clubului, dar un lucru va pot spune cu certitudine: de unul singur nu vreau sa revin la Dinamo. M-am tot gandit de ieri, de la faimoasa conferinta de la coafor (n.r aluzie la conferinta lui Negoita), sa-i propus lui George Copos sa mi se alature. Dupa cum stiti, George este chiar cel mai mare dinamovist in viata, chiar daca nu recunoaste. Plus ca are si experienta cu leul asta. Daca mai tineti minte, el a anuntat la un moment dat ca vinde Rapidul pe un leu.

(...)

Ar fi frumos sa vorbesc cu George Copos si sa facem o mutare, cum va place voua sa spuneti, de senzatie! Dar cu o singura conditie: eu sa platesc leul, iar George restul. Din ce stiu eu, ii merg bine afacerile.



Eu sunt convins ca George, daca as reusi sa-l conving, l-ar readuce la Dinamo pe Mirca Lucescu. Ei sunt foarte buni prieteni. In plus, milioanele lui Lucescu ar face mult bine clubului", a spus Badea.