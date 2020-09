Amintirea transferului de 1 milion de euro intre Anamaria Prodan si George Copos: "Ia si semneaza si sa nu te mai vad!" Ce spune impresarul despre relatia cu fostul patron al Rapidului

George Copos a fost sceptic la inceput in cazul impresarului Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a reusit de-a lungul timpului sa faca transferuri importante si sa colaboreze cu patroni renumiti din Liga 1 precum Cristi Borcea, Gigi Becali, George Copos, Marian Iancu, Ioan Niculaie sau Adrian Porumboiu.

Anamaria a explicat ca dintre toti acestia, cel mai greu, dar in acelasi timp si amuzant, a fost atunci cand avea de a face cu George Copos si Adrian Porumboiu. Unul dintre episoadele pe care si-l aduce aminte impresarul este transferul lui Ovidiu Herea la Rapid, in 2007, atunci cand George Copos le achita celor de la FC National suma de 1 milion de euro:

"In acelasi timp greu si funny, Copos si Porumboiu. Aveam asa....ne indrageam, dar era chestia: <<Nu lucrez cu o femeie, ce sa stie fata asta?>> Si cand am lucrat prima data de la transferul lui Herea de la National la Rapid, si acum cand ma vede Copos imi spune: <<Doamne, cat te urasc, cati bani mi-ai putut lua!!>> Cel mai mare salariu, 400.000 dolari pe vremea aia i-am facut lui Herea. A fost o nebunie. Erau portughezii vechi si Herea era un copil, atat ne-am chinuit cu transferul asta...A fost cumplit, am plecat din birou, iar ne-am intors. A fost cumplit. A zis: <<Ia si semneaza si sa nu te mai vad!>> Incerca sa-l convinga pe Ovidiu sa nu vina cu mine, iar Ovidiu i-a spus ca sunt ca mama lui si fara mine nu poate. <<Ba, ce va face asta?>>. La fel ii zicea si Becali lui Dica.

Lui Copos ii spuneam ca Popa e cel mai bun, va face bani. Ne-am vazut la Copos pe terasa, am facut transferul, tot si l-a pacalit cineva ca e prost, ca are boli la ficat, la cap, i-am spus ca il iau la Steaua si uite ce a facut la Steaua", a declarat Anamaria Prodan pentru Telekom Sport.