Zici ca-i LIGA LUI MITICA! :) Englezii demit antrenorii ca pe vremea lui Borcea si Copos! Ultima victima este COSMARUL lui Jurgen Klopp!  

Chiar daca era considerat un mediu sigur pentru antrenori, fotbalul britanic si-a pierdut din aura.

Presiunea banilor nu ii iarta nici pe englezi, care au ajuns sa se teama de retrogradari intr-un mod extrem. Cele mai recente exemple sunt cele de la Watford si Huddersfield. Desi mai sunt doar doua meciuri de jucat din actuala stagiune, Watford a decis sa il concedieze pe Nigel Pearson dupa 226 de zile petrecute la carma echipei.

Watford mai are de jucat cu Manchester City si Arsenal si se afla la trei puncte deasupra primului loc retrogradabil, ocupat de Aston Villa. Trupa din Birmingham intalneste in ultimele doua partide pe Arsenal si West Ham. Chiar daca inca nu ocupa un loc retrogradabil, evolutiile lui Watford i-au ingrijorat grav pe conducatorii clubului, care au decis sa produca celebrul 'soc' la echipa, prin inlocuirea antrenorului.

Nigel Pearson este a treia lor victima in acest sezon, dupa Javi Gracia si Quiquie Sanchez Flores. Pearson a reusit performanta de a fi primul manager care-l invinge pe Jurgen Klopp in acest sezon de Premier League! Watford a batut-o pe Liverpool cu 3-0 pe teren propriu, in ceea ce a fost un soc colosal al sezonului. El va fi inlocuit de Hayden Mullins, antrenorul echipei U23.

Un alt caz extrem este al celor de la Huddersfield, care l-au dat afara pe Danny Cowley cu doar un meci inainte de finalul campionatului. Huddersfield se afla tot la 3 puncte deasupra primului loc retrogradabil, insa mai sunt alte 3 echipe intre ei si cei de la Luton Town, echipa aflata pe pozitia de care fuge toata lumea. Sunt sanse infime ca Huddersfield sa retrogradeze, avand in vedere ca adversarii sai vor avea o ultima etapa cel putin la fel de grea ca trupa alb-albastra, care va da piept cu Millwall.

Conducerea lui Huddersfield a declarat ca schimbarea este menita sa imbunatateasca situatia echipei pe termen lung, ceea ce sugereaza ca Danny Cowley nu se mai intelegea cu jucatorii.

In total, acest sezon a produs 46 de 'victime' in randul antrenorilor din fotbalul profesionist din Anglia, printre care Mauricio Pochettino, Unai Emery, Manuel Pellegrini sau Sol Campbell.