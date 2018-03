Ce veste! Claudiu Raducanu revine in forta: fostul jucator al Stelei incepe o viata noua

In 2009, Claudiu Raducanu s-a despartit cu scandal de fosta lui sotie, Alice, care l-a acuzat atunci ca a inselat-o si ca si-a pierdut averea la rummy si biliard.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Cu ocazia procesului, soacra, pe numele careia a avusese proasta inspiratie sa isi treaca, in timpul casatoriei, aproape toate bunurile de valoare si toti banii, l-a acuzat pe fotbalist ca avea la acea data datorii imense la jocurile de noroc, fara sa prezinte insa probe. In acelasi timp, el o acuza pe fosta sotie ca l-a inselat chiar cu varul sau si ca singurul bun ramas la finalul casniciei este un Audi TT.



Dupa ani de zile de scandaluri, la finalul lui 2016, Raducanu le-a deschis un proces fostei sotii, Alice, si fostilor socri. El cerea revocarea donatiei facuta pe 5 august 2009 si recuperarea averii. Cum Raducanu era angajat ca profesor de sport la o scoala din Craiova si dispunea de venituri modeste, el a solicitat ajutor public judiciar, motivand ca nu-si permite sa plateasca taxa de timbru in valoare de 4.665 lei, iar instanta i l-a acordat. In februarie 2018, fostul atacant al Stelei a castigat procesul de revocare a donatiei.



Pe portalul just.ro, referitor la dosarul 32679/215/2016, se specifica ca Judecatoria Craiova a dat urmatorul verdict in procesul pe fond pe 29 ianuarie 2018: "Admite actiunea formulata de reclamantul Raducanu Claudiu Nicu in contradictoriu cu paratii Mitroi Elisabeta, Mitroi Ana si Mitroi Nicolae, avand ca obiect revocare contract de donatie inversa. Dispune revocarea contractului de donatie (...) si, in consecinta, dispune repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului de donatie". Mai mult, instanta "obliga paratii Mitroi Elisabeta, Mitroi Ana si Mitroi Nicolae, in solidar, sa plateasca catre stat suma de 4.665 lei reprezentand ajutorul public judiciar acordat reclamantului Raducanu Claudiu Nicu, sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru". Averea stransa de fostul jucator din fotbal s-ar ridica, conform unor surse, la peste 1 milion de euro.



A fost retinut in Mexic pentru folosire de carduri false!

In octombrie 2014, Raducanu a fost retinut in centrul comercial Plaza Las Americas din Cancun si deferit justitiei pentru fals, uz de fals si dare de mita. Potrivit anchetatorilor, el si un alt roman au retras de la ATM-uri sume de pe carduri clonate si au incercat sa le ofere mita politistilor, dupa ce personalul de securitate al centrului comercial i-a susprins in flagrant. Fostul stelist a stat in inchisoare timp de doua luni si, dupa implicarea autoritatilor romane, a fost adus in tara. Ulterior, el a primit o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare, dar i s-a pus in vedere sa nu mai comita nici o infractiune pe teritoriul Mexicului, pentru ca ar putea sa fie condamnat cu executare. Dupa arestarea din Mexic, el a fost parasit si de Anca, logodnica cu care trebuia sa se casatoreasca.



Cine este Claudiu Raducanu?

De-a lungul carierei, Claudiu Raducanu a jucat pentru Extensiv Craiova (1996-1999), Steaua (1999-2003), Espanyol (2004), Arminia Bielefeld (2004-2005), FC Vaslui (2005-2006), Guangzhou Pharmaceuticals (2006), Nea Salamis Famagusta (2007), Sorento (2008), "U" Cluj (2008), Khazar Lankaran (2008-2009), UE Poble Sec (2009), CF Gava (2010), CE Premia (2010), PSM Makassar (2011-2012), Transylvania FC (2012), Milcov Slatina (2013) si FC Romania (2014). Are 2 selectii la echipa nationala de seniori a Romaniei, a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul 2002-2003 si are in palmares un titlu si o Supercupa a Romaniei, ambele cucerite cu Steaua. A devenit foarte cunoscut pentru gafele sale si a fost poreclit "Blocnotes", dupa ce a spus ca "bineinteles, cum sa nu locuiesc intr-un blocnotes daca imi da clubul asa ceva?!".



Alte traznai "marca Raducanu":

- "Canicula a mai facut facut doua victime? Sper ca politia sa-si faca datoria si sa-l prinda pe criminalul asta".

- In perioada cand evolua in Spania, in timpul atentatului din 11 martie 2004, Raducanu credea ca vede un film de actiune la posturile locale de televiziune.

- Cand s-a transferat de la Electroputere la Steaua a primit salariul in dolari, dar a spus ca regreta transferul, deoarece la Craiova era platit in lei si lua mai multe bancnote.

- Prima sa declaratie dupa transferul la "U" Cluj a fost: "Nu mi-am propus nici un gol. Niciodata nu mi-am propus sa inscriu. Care e in fata portii, s-o inscrie".

- Intrebat daca ar vrea sa fie convocat la echipa nationala a spus ca: "La bulanu’ meu o sa dau si gol daca o sa ma convoaca".

- Radoi a fost eliminat intr-un meci de Liga 1 si Raducanu s-a plans colegilor ca acesta nu mai poate juca peste 4 zile in Cupa UEFA, convins ca "rosiile" din prima divizie actioneaza si in cupele europene.