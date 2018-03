VIDEO | Scene emotionante in Italia! Meciul Fiorentinei, intrerupt in minutul 13 in memoria lui Astori

Fanii i-au adus un ultim omagiu fostului capitan al Fiorentinei, Davide Astori. Fostul jucator al Fiorentinei si al lui Cagliari a decedat saptamana trecuta, la doar 31 de ani.

Astori a fost gasit mort in camera sa de hotel in dimineata meciului cu Udinese.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.

Beautiful ???? pic.twitter.com/6HPo5P4jrc