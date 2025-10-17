Guvernul a făcut publică, pe canalele sale de social media, lista instituțiilor finanțate din bani publici care au acumulat restanțe uriașe la ANAF. Până la finalul lunii august 2025, datoria totală a depășit pragul de 580 de milioane de lei.



Cluburile sportive nu fac excepție, iar situația este una alarmantă, cu mai multe nume importante din fotbal aflate pe lista neagră.



Giuleștenii, în fruntea topului negativ

Clubul Sportiv Rapid conduce detașat în topul datoriilor din sport. Gruparea giuleșteană are de achitat către stat nu mai puțin de 3.370.004 lei, echivalentul a aproape 700.000 de euro. Podiumul "rușinii" este completat de CSM Iași, cu restanțe de peste 1,5 milioane de lei, și CSM Târgoviște, care a adunat datorii de aproape 1,1 milioane de lei.



În plus, printre echipele de fotbal vizate de ANAF se numără CSC Șelimbăr (163.039 lei), CS Afumați (125.026 lei) și CS Tunari (113.728 lei).



În cazul celor de la Șelimbăr, au apărut și primele vești bune pentru jucători. Așa cum a promis primarul Marius Grecu, clubul a început plata restanțelor salariale către fotbaliști, aceștia încasând deja două dintre lefurile restante din ultimele luni.



Lista completă a cluburilor sportive cu datorii la ANAF:

