N-a ajuns la Balonul de Aur, dar n-o duce rau! Atacantul celebru care isi face vacanta la Dubai cu actuala iubita si fosta sotie! Sunt prietene de nedespartit :))

Ajuns la 33 de ani, fostul international bulgar Valeri Bojinov joaca acum pentru Levski Sofia. El a trecut de-a lungul carierei pe la Fiorentina, Juventus, Manchester City, Parma si Sporting, fiind considerat multa vreme o mare speranta a fotbalului si chiar "noul Stoichkov". Cariera lui Bojinov a luat-o la un moment dat pe o panta descendenta, el ajungand apoi pe la echipe precum Ternana, Partizan, Meizhou Hakka, Rijeka si Botev Vratsa.

La 33 de ani, Valeri Bojinov isi traieste ultimele momente de glorie in tricoul lui Levski, formatie la care a ajuns in iarna. La meciurile echipei din capitala Bulgariei, el este incurajat de actuala iubita, dar si de fosta sotie. Biljana Doll si Nikoleta Lozaonva sunt bune prietene! Pentru ca lucrurile sa fie si mai complicate, Nikoleta Lozanova, fosta sotie a lui Bojinov, a fost la un moment dat cuplata cu Nikolay Mihaylov, portarul lui Levski Sofia!



Presa din Bulgaria scrie ca Valeri Bojinov a plecat in vacanta la Dubai impreuna cu actuala iubita, dar si cu fosta sotie. Biljana Doll si Nikoleta Lozanova au legat o stransa prietenie, iar atacantul...nu a avut de ales.

What a legend! Valeri Bojinov is in Dubai with both his current girlfriend Biljana Doll (pictured left) and his ex-wife Nikoleta Lozanova (right). Doll and Lozanova are... close friends pic.twitter.com/SW4FGKaKdp