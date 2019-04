BOMBA SEXY care a facut show pe plaja in Dubai! Cum arata acum femeia cu care a avut Adi Mutu o aventura

Arata incredibil chiar si la 36 de ani!

Aida Yespica face senzatie pe retelele de socializare! Imaginile postate de Aida din Dubai au strans peste 20.000 de like-uri in primele 3 ore! La 36 de ani, Aida arata impecabil, fiind o mare fana a fitnessului dupa nasterea fiului ei, Aron, din 2008. Copilul este din relatia pe care Aida a avut-o cu fostul jucator de la Inter si Roma, Matteo Ferrari.

Aida a avut o relatie si cu Adi Mutu, pe vremea in care acesta juca in Serie A. De origine din Venezuela, Aida Yespica a devenit cunoscuta datorita carierei din modeling, insa a aparut si in diferite show-uri de televiziune si in filme. Ea a bifat si cateva pictoriale nud.

Cariera Aidei a fost afectata serios de problemele pe care le-a avut modelul dupa nasterea fiului ei - ea a suferit de sindromul postnatal ce a afectat-o in urmatorii 2 ani. Desi nu a mai reusit sa aiba succesul de dinainte, Aida impresioneaza in continuare pe retelele de socializare.