Tragedie la un turneu de gaming din SUA! Suparat ca a pierdut, un barbat a scos arma si a omorat 2 persoane si a ranit alte 11! Ce a urmat

Incidentul a avut loc in Jacksonville, Florida, la un turneu de Madden NFL Championship Series, jocul fanilor fotbalului american.

Un nou incident socant a avut loc duminica in Statele Unite. In timpul unui turneu de fotbal american pe calculator, unul dintre participanti a deschis focul si a omorat 2 persoane! Alte 11 persoane au fost ranite, 9 dintre acestea avand rani din cauza gloantelor.

Atacatorul, pe numele sau David Katz, si-a luat propria viata inainte de a fi prins de fortele de ordine. Nu este cunoscut exact motivul pentru care Katz a deschis focul, insa el era unul dintre concurentii din turneul de Madden NFL Championship Series.

Conform unui martor, Katz ar fi fost suparat dupa ce a pierdut in turneu. Politia nu a confirmat aceasta ipoteza. Katz a iesit din cladirea in care se aflau 50 de persoane, spunand ca are de dat un telefon, moment in care au inceput focurile de arma.

Atacatorul castigase turneul in urma cu 2 ani.