Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 26 septembrie 2025, Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 (marcatori: Samuel Teles, Juraj Badelj / Alexandru Musi, Alexandru Pop).

Acum, meciul direct dintre cele două, de pe Arena Națională, are o miză aparte. Învingătoarea va încheia etapa pe primul loc, iar un rezultat de egalitate i-ar ajuta pe olteni să-și păstreze fotoliul de lider.

Cum ar putea arăta Dinamo în derby-ul cu Universitatea Craiova

Dinamo are, însă, bătăi de cap înainte de această partidă. Zeljko Kopic nu poate conta pe golgheterul echipei, Mamoudou Karamoko, suspendat după ce a văzut cartonașul galben în meciul din etapa precedentă, câștigat de ”câini” cu 3-2 la Constanța, cu Farul.

Astfel, luând în calcul că Stipe Perica (30 de ani) a plecat recent de la echipă și a semnat în Uzbekistan, singura soluție rămasă la dispoziția staff-ului tehnic pentru postul de atacant rămâne Alexandru Pop. Kopic poate să și improvizeze cu Alberto Soro pe acea poziție, așa cum s-a mai întâmplat și în alte partide.

Karamoko e o pierdere grea pentru Dinamo. Are șase goluri marcate în acest sezon, ultimul ”de trei puncte”, în meciul cu U Cluj, câștigat cu 1-0.

Cum ar putea arăta Dinamo în derby-ul cu Universitatea Craiova: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Statistica e de partea Craiovei

Începând cu anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 25 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 13 dispute directe din campionat.