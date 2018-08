Decizie BOMBA a lui Messi: se retrage un an de la nationala! Anuntul momentului

Messi are nevoie de o pauza dupa ani de zile in care si-a fortat limitele. Le-a transmis oficialilor sud-americani intentia de a nu mai juca pentru moment la nationala. Surse din Argentina sustin ca nu se pune problema unei retrageri definitive a lui Messi. Starul Barcelonei vrea sa se concentreze pe echipa de club si sa le dea spatiu altor jucatori tineri sa se afirme in nationala.

In tricoul Argentinei, Messi a strans pana la 31 de ani 65 de goluri in 128 de partide.



Carlos Ares (journalist): “Everything was agreed. Messi will take some time off from the national team and give other players an opportunity. The idea is to give Leo rest. This by no means a goodbye.” [@ElTransistorOC] pic.twitter.com/OD8cEOllr0