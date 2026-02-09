Bogdan Stoica și-a făcut K.O. primul adversar! Lătescu a câștiga în gala Glory

Boxerul român și-a făcut Knock Out primul adversar. Italianul Faraoni a fost scos pe targă din ring. Stoica a pierdut a doua luptă cu neamțul Lucas, care a câștigat turneul.

Melodia lui John Cena i-a purtat noroc lui Lătescu. La gala Glory din Olanda, l-a pus la pământ pe italianul Pellegrino.

Pe stadionul lui Vitesse, Alin Nechita și-a câștigat și el meciul cu olandezul Tavares, în timp ce Vasile Amariței a pierdut la puncte cu turcul Serdar.

Cel mai rău a ieșit Cristian Ristea. A rezistat doar 30 de scunde în prima rundă, până să fie făcut Knock Out.

Un sârb și-a dizlocat degetul chiar în timpul luptei. Medicul i l-a pus la loc și sârbul a ieșit învingător.

Următoarea gală Glory are loc la Tokyo și va fi pe Voyo, luna viitoare.