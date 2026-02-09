FC Botoșani nu glumește! L-a transferat pe fotbalistul de la prima echipă a Barcelonei care a jucat pentru Spania și Brazilia

Partidul ultraconservator al prim-ministrului în funcție Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, a recâştigat o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului Japoniei după alegerile legislative de duminică.

Profitând de un val de popularitate la mai puţin de patru luni după ce Takaichi a devenit prima femeie lider a Japoniei, Partidul Liberal Democrat (PLD) şi aliatul său, Partidul Inovaţiei (Ishin), au obţinut o majoritate de două treimi în camera inferioară a legislativului.

Această mare admiratoare a lui Margaret Thatcher s-a angajat să "apese butonul de creştere". În ceea ce priveşte imigraţia, criteriile "au devenit deja ceva mai stricte, astfel încât teroriştii, dar şi spionii industriali, să nu mai poată intra cu uşurinţă", a declarat ea, citată de Agerpres.

Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple la muzică și Gamba Osaka la fotbal

În tinerețe, Sanae Takaichi a fost toboșar într-o trupă de heavy metal, stil muzical pe care îl ascultă și acum, cu Iron Maiden, Black Sabbath sau Deep Purple printre trupele ei de suflet.

La fel, sporturile pe care le-a practicat în tinerețe, precum judo sau karate, continuă să le practice și în prezent, iar echipa sa favorită de fotbal este Gamba Osaka.

După publicarea rezultatelor de la alegeri, au apărut pentru ea însă și primele probleme: mai mulţi avocaţi au intentat luni procese la înalte curţi din întreaga Japonie, cerând anularea alegerilor de duminică pe motiv de neconstituţionalitate.