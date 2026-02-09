Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25').

Astfel, FCSB ajunge la trei victorii consecutive, după cele reușite pe teren propriu cu FC Botoșani (2-1) și Csikszereda (1-0). Campioana este acum la doar două puncte de play-off, iar bookmakerii o văd printre favoritele la titlu!

Cota echipei lui Gigi Becali pentru o revenire de senzație a scăzut considerabil după parcursul din ultimele etape. FCSB este favorita numărul patru, după Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo.

Și CFR Cluj este inclusă în calculele pentr titlu de bookmakeri, având în vedere parcursul spectaculos din ultimele etape. Ardelenii au ajuns la șapte victorii consecutive și, chiar dacă sunt tot în zona play-out-ului, sunt favoriți pentru a prinde un loc în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Cotele pentru câștigarea titlului, în opinia bookmakerilor:

Rapid - 3.75

Universitatea Craiova - 3.75

Dinamo București - 4

FCSB - 6

CFR Cluj - 10

FC Botoșani - 30

U Cluj - 50

FC Argeș - 60

Oțelul - 100

*cotele prezentate pot suferi modificări în funcție de rezultatul din ultimul meci al etapei 26, dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Învingătoarea va încheia etapa pe primul loc, iar un rezultat de egalitate i-ar ajuta pe olteni să-și păstreze fotoliul de lider.

FCSB, la două puncte de play-off

FCSB este acum pe locul opt, cu 40 de puncte, la două distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de U Cluj. În următoarea etapă, campioana se va deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea.

În ultimele trei etape ale sezonului regulat, FCSB este obligată să câștige pentru a nu-și complica misiunea. Pentru echipa lui Elias Charalambous vor urma Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă).