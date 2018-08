Incredibil! O echipa din Romania si-a anuntat retragerea din campionat "din cauza abuzurilor Jandarmeriei si a PSD". De unde a plecat totul

Primaria Municipiului Medgidia anunta ca echipa orasului s-a retras din liga a treia!

CS Medgidia trebuia sa inceapa noul sezon din liga a treia, dar Primaria si orasului au decis retragerea formatiei din competitie! Intr-un comunicat, Primaria acuza "abuzurile Jandarmeriei si jocurile politice obscure ale Partidului Social Democrat".

Nemultumirea clubului si a autoritatilor locale a plecat de la faptul ca Jandarmeria Constanta a interzis accesul spectatorilor pe stadionul din localitate. Orasului Medgidia beneficiaza de unul dintre cele mai mari stadioane din tara, cu o capacitate de 32.500 de locuri, dar, e drept, gradul de degradare al arenei s-a accentuat de-a lungul anilor.

Pe de alta parte, Primaria Medgidia scrie in comunicat ca decizia Jandarmeriei a fost comandata politic.



"In semn de protest fata de atitudinea Jandarmeriei Constanta, Clubul Sportiv Medgidia anunta retragerea echipei de fotbal din Liga a III- a. Jocurile politice obscure practicate de Partidul Social Democrat atat la nivel national cat si in judetul Constanta ating din pacate si domeniul sportiv al municipiului Medgidia.

Clubul Sportiv Medgidia anunta retragerea echipei de fotbal din Liga a III- a, in semn de protest fata de actiunea abuziva a Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu" Constanta care, prin adresele nr.2198040/22.08.2018 si 2198067/24.08.2018, interzice accesul spectatorilor pe stadionul aflat in incinta Complexului Sportiv "Iftimie Ilisei" Medgidia, la meciurile echipei de fotbal. Aceasta decizie aberanta reprezinta o premiera in istoria sportului romanesc si demonstreaza, daca mai era cazul, avand in vedere si incidentele petrecute in data de 10 august 2018, ca din pacate, institutiile statului roman au fost transformate in simple arme politice.

Stadionul Complexului Sportiv "Iftimie Ilisei" Medgidia se afla pe locul trei in Romania in ceea ce priveste numarul de locuri in tribune, 32.700 (dupa Arena Nationala, cu 55.634 locuri si stadionul Dan Paltinisanu din Timisoara, cu 32.972) si nu a inregistrat pana in acest moment niciun fel de incidente de securitate. Dupa doi ani de zile de eforturi sustinute ale administratiei publice locale de a finanta atat actul sportiv cat si reabilitarea Complexului Sportiv "Iftimie Ilisei" dar si ale sportivilor legitimati, care au ajuns la performante nationale notabile, astazi se incerca prin metode obstructive distrugerea acestui domeniu sportiv", se arata in comunicat.

Primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, sustine decizia de retragere a echipei din campionat.

"In calitate de primar al municipiului Medgidia doresc sa trag un semnal de alarma cu privire la abuzurile comise de reprezentantii Jandarmeriei Romane si consider ca institutiile abilitate ar tebui sa cerceteze modul in care comenzile politice interfereaza cu aplicarea legislatiei in vigoare. Dupa zece ani in care orasul Medgidia a fost vitregit de sport, am infiintat acest club sportiv in care activeaza peste treizeci de ramuri sportive. Iar acum, cand am ajuns la performante, se doreste a se face totul praf. Aceasta situatie creata reprezinta o grava jignire adusa tuturor cetatenilor municipiului nostru", declara edilul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.