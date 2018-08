Raspunsul Serenei Williams cand a fost intrebata de retragere, inainte de US Open

Serena Williams se afla la New York pentru a participa la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, acolo unde a fost desemnata drept favorita numarul 17.

Americanca va implini in septembrie 37 de ani. La conferinta de presa sustinuta vineri, Serena a fost intrebata de jurnalistii prezenti daca are de gand sa se retraga din activitate definitiv in perioada urmatoare.

Asa cum ne-a obisnuit deja, Serena a oferit un raspuns razboinic: "Acesta este startul unei noi cariere pentru mine. Nu plec dupa US Open. Voi merge si la urmatorul Grand Slam, si la urmatorul, si la urmatorul, si urmatorul... Este vorba despre a merge mai departe", le-a raspuns Serena jurnalistilor.

Desi a stat o vreme departe de circuitul feminine de tenis, Serena spune ca "am fost permanent in circuit, ca mentalitate. M-am uitat mereu la meciuri si niciodata nu m-am gandit sa renunt la racheta. Voi continua sa concurez ca sa castig Grand Slam-uri, cu atat mai mult cu cat am si o fiica", a mai spus americanca.