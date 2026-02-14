La originea disputei verbale a stat o acţiune suspectă a vicecăpitanului canadian Marc Kenedy, acuzat de omologul său suedez Oskar Eriksson că a atins piatra a doua oară, după ce aceasta trecuse linia de joc.

Tensiuni şi acuzaţii de trişare la meciul de curling dintre Canada şi Suedia

Această mişcare ilegală, care nu a putut fi observată cu precizie de arbitri, a provocat o discuţie aprinsă între cei doi sportivi. „Nu am făcut-o. Du-te naibii!”, s-a apărat Marc Kenedy într-o sală tăcută. „Nu ai făcut-o niciodată? Îţi voi arăta un videoclip după meci”, i-a răspuns Oskar Eriksson. La care canadianul a replicat, înainte ca meciul să continue: „Nu-mi pasă”.

Reacția lui Marc Kenedy

După această întâlnire din turul preliminar, câştigată cu 8-6 de Canada, Marc Kenedy a calmat spiritele, dar nu şi-a ascuns dezamăgirea faţă de reacţia suedezului. „Îl respect enorm pe Oskar Eriksson. Este unul dintre cei mai buni jucători din istoria acestui sport. I-am spus că nu l-aş acuza niciodată că a trişat. Fac asta de 25 de ani”, a declarat el pentru National Post.

Antrenorul canadian a deplâns atitudinea adversarilor. „Se poate vedea că echipele încearcă asta când nu joacă bine şi vor să distragă atenţia. Este normal ca ei să folosească toate mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a încerca să câştige meciul”, a afirmat el.

La rândul său, Oskar Eriksson a insistat asupra ideii sale: „Ceea ce s-a întâmplat este foarte clar. Nu ştiu de ce au început să strige. Este puţin trist că au început să strige în loc să accepte situaţia şi să încerce să joace mai bine”.

