Duminică de coșmar pentru românii de la Gaziantep. Denis Drăguș (26 de ani) a fost protagonistul unui moment tensionat în etapa a 22-a din SuperLig. Titularizat în centrul ofensivei, atacantul împrumutat de la Trabzonspor a rezistat pe teren mai puțin de o repriză în eșecul categoric suferit acasă, 0-3 cu Kocaelispor.

Ruptura s-a produs în minutul 36, la scorul de 0-0. Drăguș a pierdut o minge la centrul terenului și a renunțat să mai alerge pentru a o recupera, gest care l-a scos din sărite pe antrenorul Burak Yilmaz. Faza a continuat, iar Kocaelispor a deschis scorul prin Agyei. Reacția tehnicianului a fost brutală: l-a chemat pe Drăguș la margine în minutul 38 și l-a înlocuit cu Gassama.

Nici ceilalți români nu au avut o seară mai liniștită. Deian Sorescu a fost schimbat la pauză, la scorul de 0-1 , în timp ce Maxim a rămas pe teren până în minutul 78, când i-a lăsat locul lui Akmelek. În ciuda înfrângerii, Maxim a primit nota 7 pe Sofascore. În urma acestui rezultat, Gaziantep rămâne pe locul 9, cu 28 de puncte.

Semnal de alarmă: „Va avea nevoie de sprijin”

Ali Guneș, fost șef al departamentului de scouting de la Gaziantep, a reacționat pe platforma X. Acesta a avertizat că modul în care a fost tratat vârful român ar putea avea repercusiuni psihologice grave dacă nu este gestionat corect de antrenor.

„Dacă cel mai bun jucător al echipei Gaziantep FK în acest meci pare să fie portarul Zafer, nu mai este nevoie de alte comentarii. În ceea ce-l privește pe Drăguș, care a fost înlocuit în timpul meciului, el va avea cu siguranță nevoie de sprijinul lui Burak și de o discuție cu acesta după meci. În caz contrar, s-ar putea să vedem un Drăguș demoralizat, demotivat și ineficient în următoarele săptămâni”, a transmis Guneș.