Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, pe 14 februarie, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a fost stabilit.

Românii care vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă astăzi

De la ora 11.00, în proba de schi alpin, va evolua Alexandru Ştefănescu, la slalom uriaş.

Anastasia Tolmacheva va intra în concurs la biatlon, în proba de 7,5 km sprint.

În proba individuală de sărituri cu schiurile, de la ora 19.45, la trambulina mare vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.