Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, pe 14 februarie, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a fost stabilit.
Românii care vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă astăzi
De la ora 11.00, în proba de schi alpin, va evolua Alexandru Ştefănescu, la slalom uriaş.
Anastasia Tolmacheva va intra în concurs la biatlon, în proba de 7,5 km sprint.
În proba individuală de sărituri cu schiurile, de la ora 19.45, la trambulina mare vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.
28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă
Delegaţia României la JO Milano Cortina:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
- 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
- Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
- 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
- Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
- 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
- Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
- 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
- Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
- 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
- Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
- 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
- Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
- 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
- Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
- 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
- Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
