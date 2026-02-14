FOTO Programul sportivilor români de astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă

Programul sportivilor români de astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Probele la care este reprezentată România, la JO de iarnă, astăzi. 

TAGS:
Jocurile OlimpiceJocurile Olimpice de IarnaRomaniaProgram Romania
Din articol

Programul sportivilor români care vor evolua, sâmbătă, pe 14 februarie, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a fost stabilit.

Românii care vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă astăzi

De la ora 11.00, în proba de schi alpin, va evolua Alexandru Ştefănescu, la slalom uriaş.

Anastasia Tolmacheva va intra în concurs la biatlon, în proba de 7,5 km sprint.

În proba individuală de sărituri cu schiurile, de la ora 19.45, la trambulina mare vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber. 

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă

Delegaţia României la JO Milano Cortina:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

  • 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

  • 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
  • Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

  • 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

  • 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
  • Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

  • 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

  • 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
  • Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

  • 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

  • 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.

News.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Biatlonista condamnată la închisoare a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!
Biatlonista condamnată la închisoare a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!
Țara mai mică decât un oraș care este lider în clasamentul medaliilor la Jocurile Olimpice de iarnă!
Țara mai mică decât un oraș care este lider în clasamentul medaliilor la Jocurile Olimpice de iarnă!
Programul sportivilor români de joi de la Jocurile Olimpice de iarnă
Programul sportivilor români de joi de la Jocurile Olimpice de iarnă
Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică
Momente de panică la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: sportiva a rămas nemișcată după o căzătură groaznică
Cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă! Performanță pentru Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu
Cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă! Performanță pentru Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu
ULTIMELE STIRI
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”



Recomandarile redactiei
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Alte subiecte de interes
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă”
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă” 
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!