Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de miercuri, a cincea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 7 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.

SUA ocupă locul al doilea (4-6-2), iar Italia completează podiumul (4-2-7).

Norvegia are o populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori, mult sub orașul american New York (8,5 milioane), de exemplu.

Până acum, 21 ţări au cucerit medalii, după 35 din cele 116 finale.

Foto: Johannes Hosflot Klaebo (Norvegia) - aur vs Ben Ogden (SUA) - argint la cross country sprint clasic

Cum arată topul țărilor cu medalii la JO 2026

loc ţara aur argint bronz total

1 Norvegia 7 2 4 13

2 SUA 4 6 2 12

3 Italia 4 2 7 13

4 Elveţia 4 1 2 7

5 Germania 3 3 2 8

6 Franţa 3 3 1 7

7 Suedia 3 2 1 6

8 Austria 2 5 1 8

9 Japonia 2 2 4 8

10 Olanda 1 2 0 3

11 Cehia 1 1 0 2

11 Slovenia 1 1 0 2

13 Canada 0 1 3 4

14 China 0 1 2 3

15 Coreea de Sud 0 1 1 2

15 Noua Zeelandă 0 1 1 2

17 Letonia 0 1 0 1

17 Polonia 0 1 0 1

19 Bulgaria 0 0 2 2

20 Belgia 0 0 1 1

20 Finlanda 0 0 1 1

Agerpres